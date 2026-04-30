Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 gün toplu taşıma ücretsiz olacak

30.04.2026 10:35:00
DHA
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs ve 19 Mayıs resmi tatillerinde Marmaray, Başkentray ve İZBAN dahil olmak üzere birçok raylı sistem hattı ücretsiz olacak. Karar, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki stratejik ulaşım ağlarını kapsıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. 

 

 

