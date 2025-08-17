Resmi Gazete'de yayımlandı: Acele kamulaştırma kararları...

Bazı illerdeki acele kamulaştırma kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre;

Kuluncak-Elazığ Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için Elazığ’ın 5 ilçesindeki taşınmazlar, Birecik OSM TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi için Birecik Şanlıurfa arasında belirlenen taşınmazlar, Kandıra RES Elektrik Üretim Tesisi için Kocaeli’de bazı taşınmazlar, Erciş-Patnos ve Gevaş ilçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için Ağrı ve Van’da bazı taşınmazlar, R24-Sergen-1 RES Elektrik Üretim Tesisi için Kırklareli’de bazı taşınmazlar, Hizan ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için Bitlis’in Güroymak ve Hizan ilçeleri arasındaki bazı taşınmazlar, Adapazarı RES Elektrik Üretim Tesisi için Bolu ilinde bulunan bazı taşınmazlar, Devekıran TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi için Şanlıurfa Viranşehir arasındaki bazı taşınmazlar, Kirazlıköprü Sulaması Projesi için belirlenen bölgelerdeki taşınmazlar, Lydia Depolamalı GES Elektrik Üretim Tesisi için Eskişehir Çifteler ilçesi Eminekin Mahallesi’nde bazı taşınmazlar, Karabük Gar Sahası Projesi için Karabük’te bazı taşınmazlar, Gelinkaya GES Elektrik Üretim Tesisi için Erzurum’da bazı taşınmazlar, Yellice RES Tesisi için Sivas’ta bazı taşınmazlar, Ömerli RES Elektrik Üretim Tesisi için İstanbul’da bazı taşınmazlar, Korkuteli-Varsak Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi için bazı taşınmazlar, Şile RES Elektrik Üretim Tesisi için İstanbul Çatalca Hallaçlı Mahallesi’nde bazı taşınmazlar ile enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Konya, Afyonkarahisar, Kırşehir, Eskişehir, Sakarya ve Kocaeli’deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırıldı.