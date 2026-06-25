Resmi Gazete'de yayımlandı: ÇAYKUR'un satın alma ve ihale yönetmeliği değişti

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) "Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ÇAYKUR Satın Alma ve İhale Yönetmeliği'nin teslim edilen mallarda ayıp ve kusur tespitine ilişkin hükmünde değişikliğe gidildi.

SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNE KARAR VERİLEBİLECEK

Buna göre, teslim edilen malda ayıp veya kusur oranının malzeme bedelinin yüzde 8'ini geçtiğinin tespit edilmesi halinde ÇAYKUR, malı reddedebilecek. Kurum ayrıca, ayıp veya kusurun yüzde 8'i aşması durumunda malın kabulüne veya sözleşmenin feshedilmesine karar verebilecek.

Sözleşmenin feshedilmesi halinde ise kesilen nefaset tutarı kadar bedel, firmanın istihkakından mahsup edilecek.