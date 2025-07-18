Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete’de yayımlandı… İşte memurlarda yarı zamanlı çalışmanın şartları!

Resmi Gazete’de yayımlandı… İşte memurlarda yarı zamanlı çalışmanın şartları!

18.07.2025 00:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Resmi Gazete’de yayımlandı… İşte memurlarda yarı zamanlı çalışmanın şartları!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memurlarda doğum iznine ilişkin olarak duyurduğu yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren çocukları ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurlarda doğum iznine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılacağını duyurarak, "Aile Yılı kapsamında, kadın ve erkek memurlara tanınan doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı düzenleme, ebeveynlerin çocuklarının gelişimine zaman ayırma, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni yönetmelik bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

İşte yeni yönetmelikteki ayrıntılar:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

İlgili Konular: #Resmi Gazete #Memur #yarı zamanlı çalışma