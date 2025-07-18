Resmi Gazete’de yayımlandı… İşte memurlarda yarı zamanlı çalışmanın şartları!

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurlarda doğum iznine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılacağını duyurarak, "Aile Yılı kapsamında, kadın ve erkek memurlara tanınan doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı düzenleme, ebeveynlerin çocuklarının gelişimine zaman ayırma, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullanmıştı.
Yeni yönetmelik bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İşte yeni yönetmelikteki ayrıntılar: