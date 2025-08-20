Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul servisleriyle ilgili yeni karar

İçişleri Bakanlığı’nın Resmî Gazete’de yayımladığı yönetmelik değişikliği, okul servis taşımacılığında önemli yenilikleri beraberinde getirdi. Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan güncellemeler, sektörde faaliyet gösteren taşımacıları yakından ilgilendiriyor.

Yeni düzenlemeye göre gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilecek. Bu değişiklikle sektördeki işbirliği imkânları genişlerken, taşımacılık hizmetlerinin daha esnek bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

ARAÇ TESCİL ŞARTLARI BELİRLENDİ

Kullanılacak araçlar için de önemli kriterler getirildi. Gerçek kişilerde taşıtların gerçek kişiler adına tescilli olması gerekiyor. Tüzel kişiliklerde ise araçların en az üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olması şartı aranacak.

Belediyeler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında servis ücret tarifelerini belirleyecek. Taşımacılar bu tarifelere uymak zorunda kalacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ SÜRELERİ ESNETİLDİ

Okul servis şoförlerinin sürücü belgesi şartlarında önemli kolaylık sağlandı. D sınıfı sürücü belgesine sahip şoförler, B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılını gerekli süre hesabına dahil edebilecek.

D1 sınıfı sürücü belgesi bulunanlar için ise daha geniş bir süre tanındı. Bu grupta yer alan şoförler, B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılını hesaba katabilecek.

ÖZEL OKULLAR DA KAPSAMA GİRDİ

Yönetmelikte yapılan önemli değişikliklerden biri de okul tanımının genişletilmesi oldu. “Okul” tanımına “resmi ve özel” ibaresi eklenerek, düzenlemenin özel okullar için de geçerli olduğu açıkça belirtildi.

Bu güncellemeyle tüm eğitim kurumlarında servis hizmetleri aynı standartlarda yürütülecek. Özel okullarda okuyan öğrenciler de yeni güvenlik ve kalite standartlarından faydalanacak.

Daha önce 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesi çerçevesinde öngörülen fiyat tarifesi düzenlemesinin yürütülmesi Danıştay tarafından durdurulmuştu. Yeni düzenleme bu duruma çözüm getirmeyi hedefliyor.