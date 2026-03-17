Resmi Gazete'de yayımlandı: Silah, mühimmat ve askeri patlayıcıların transit geçişi kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ile askeri patlayıcı maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit geçişi kapsamında yeniden ihracatına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Resmî Gazete’nin 17 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile kontrol listesinde yer alan askeri nitelikli ürünlerin Türkiye üzerinden transit olarak başka bir ülkeye sevki sırasında uygulanacak kurallar belirlendi.

KARARIN AMACI

Kararın amacının, ulusal ve uluslararası güvenlik çerçevesinde kontrole tabi liste kapsamında yer alan ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit geçişi ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatına ilişkin kuralları düzenlemek olduğu belirtildi.

Düzenleme; yabancı bir ülkeden başka bir yabancı ülkeye Türkiye üzerinden transit olarak sevk edilecek harp araç ve gereçleri, silah ve mühimmat, bunlara ait yedek parçalar ile askeri patlayıcı maddeleri kapsıyor.

Karara göre söz konusu ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden sevki için Ticaret Bakanlığı tarafından uygunluk yazısı düzenlenmesi gerekecek. Başvurular Bakanlığa yapılacak ve sevkiyatın uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirmede ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınacak.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakanlık tarafından uygunluk verilmesi halinde düzenlenecek yazı gümrük idarelerine ibraz edilecek ve transit geçiş işlemleri buna göre yürütülecek. Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.