Resmi Gazete'de yayımlandı... TPAO'nun 3 şehirdeki sahaları için kamulaştırma kararı!

15.03.2026 09:26:00
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

TPAO yalanladı, CHP’li Yavuzyılmaz’dan yanıt geldi: ‘Belgeye belgeyle yanıt vermek zorundalar’ CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), alt şirketi TP-Offshore Technology Center'in (OTC) Katar ortaklı bir firmadan aylık 1 milyon 116 bin dolara helikopter kiraladığını yalanlaması üzerine bir videolu açıklama yayımladı.
Yavuzyılmaz’dan Bayraktar’a tepki: ‘AKP, göz göre göre TPAO’nun gelirlerini yabancı şirketlere satıyor’ CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, TPAO’nun 1 milyar dolarlık sukuk ihracının “ihracat” değil borçlanma olduğunu savunarak, Karadeniz gazı ve Gabar petrolünden elde edilecek gelirlerin teminat gösterildiğini ve bunun faturasının yurttaşa yansıyacağını öne sürdü.
TPAO'nun 6 ildeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı TPAO'nun başvurusu üzerine Batman, Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.