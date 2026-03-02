Yavuzyılmaz’dan Bayraktar’a tepki: ‘AKP, göz göre göre TPAO’nun gelirlerini yabancı şirketlere satıyor’

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 1 milyar dolarlık sukuk ihracını tamamladığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, söz konusu işlemin kamuoyuna “ihracat” olarak sunulduğunu ancak gerçekte yurtdışından borçlanma anlamına geldiğini savunarak, Karadeniz gazı ve Gabar’daki petrol gelirlerinin bir bölümünün yabancı finans kuruluşlarına devredildiğini iddia etti.

CHP’li vekil, TPAO’nun beş yıllık vadeli bu borçlanma kapsamında yüzde 6,30 oranında ek ödeme yapmayı garanti ettiğini belirterek, bu oranın mevcut dolar borçlanma faizlerinin üzerinde olduğunu öne sürdü. Yavuzyılmaz, “AKP, göz göre göre TPAO’nun gelirlerini yabancı şirketlere satıyor. Bu satışa da utanmadan ihracat diyor” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz’ın sözleri şöyle:

“Yaparsa AKP yapar

AKP’nin, Karadeniz gazı ve Gabar’daki petrolün bir kısım gelirlerini, vatandaşın faturalarına indirim olarak yansıtmak yerine

Yabancı finans kuruluşları üzerinden sattığını tespit ettik.

AKP’nin, ‘sukuk ihracı’ yaptık diyerek duyurduğu, ancak aslında yurtdışından borç almak için sattığı

Türkiye’nin 5 yıllık gaz ve petrol gelirlerindeki söz konusu tutar: 1 Milyar Dolar

Ayrıca TPAO, bu vadeli borcu geri öderken, yabancı şirketlere %6,30 oranında bir ilave tutarı da ödemeyi garanti ediyor.

Bu oran, piyasadaki mevcut ‘dolar borçlanma faizlerinden’ de yüksek bir yük getiriyor.

AKP, göz göre göre TPAO’nun gelirlerini yabancı şirketlere satıyor.

Bu satışa da utanmadan ihracat diyor

Buradan anlaşılıyor ki

Bu dev borçlanmanın tüm faturasını yine vatandaş ödeyecek!

Vatandaşın doğalgaz, elektrik ve akaryakıt faturalarına yeni zamlar gelecek!”