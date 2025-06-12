Resmi Gazete’de yayımlandı: Yetkili sendikanın üyesi olmayan da aidat ödeyecek

MEMUR-SEN’e (Memur Sendikaları Konfederasyonu) bağlı BEM-BİR-SEN’in (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) 2020 yılında yaptığı başvuru üzerine alınan Anayasa Mahkemesi kararında, toplu sözleşmenin tarafı sendikanın üyesi olmayan kamu çalışanlarının, toplu sözleşmenin sağladığı haklardan yararlanması “ayrımcılık” olarak nitelendirildi. Karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu emekçilerinin 8. dönem toplu sözleşmeleri öncesinde Resmî Gazete’de yayımlanan karar bu haliyle yalnızca sosyal denge sözleşmesini ve belediye emekçilerini kapsıyor.

"YETKİLİ SENDİKAYA ZORUNLU YÖNLENDİRME"

Konuya dair Cumhuriyet’e açıklama yapan Eğitimci ve Kamu Emekçisi Feray Aytekin Aydoğan, “Karar bu hali ile kamu emekçilerinin bir bölümü için dayanışma aidatının önünü açma ihtimali açısından olumsuz bir karar” dedi.

Kararın uluslararası sözleşmelerle ve Anayasa Mahkemesi’nin daha önce vermiş olduğu kararlarla çeliştiğini belirten Aydoğan, “Bu karar kamu emekçilerinin yetkili sendikaya zorunlu yönlendirilme sonucuna da neden olabilecek bir karar” ifadelerini kullandı.