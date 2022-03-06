Resmi Gazete kararının iptali için Danıştay’a başvuruldu

06 Mart 2022 Pazar, 18:39

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, dün Resmi Gazete'de yayınlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yönetmeliğine ilişkin açıklama yaptı.

Ergun'un açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere 1 Mart günü Resmi Gazete’de zeytinliklerimiz ile ilgili bir yönetmelik değişikliği yayınlandı. Zeytinliklerimiz, maden adı altında ranta ve talana açıldı. Bu esasında hukuka aykırı bir yönetmelik değişikliğidir. Normalde kanunla düzenlenmesi gereken bir husus, ki anayasa değişikliği bile gerekir çünkü hem anayasaya hem kanuna aykırı bir yönetmelik değişikliğiydi, hukuk arkadan dolaşılarak hukuka aykırı bir şekilde düzenlenmiştir.

İYİ PARTİ OLARAK HEMEN DANIŞTAY’A BAŞVURDUK

İYİ Parti olarak hemen bir gün sonra bunun iptali ve yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili olarak Danıştay’a başvurduk. İnşallah Danıştay kısa sürede karar verir ve ağaçlarımızı, zeytinliklerimizi, zeytinlerimizi, ki Türkiye zeytin üretimi ve zeytinyağı hasadı konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir, çok fazla zayiat vermeden kurtarırız. Bu yönetmelik değişikliğinin arkasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vardı.

BAKANLIK BİZZAT KORUMASI GEREKEN YERLERİ RES, HES VE GES PROJELERİ İÇİN TALANA AÇTI

Dün yani 5 Mart günü cumartesi günü Resmi Gazete’de yeni bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğin arkasında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı var. Bu yönetmelik değişikliğiyle korunması gereken, Bakanlığın bizzat kendisinin koruması gereken yani kanunla kendisine verilen koruma görevini bir kenara atarak doğal, kültürel ve tarihi sit alanlarımızı; RES (Rüzgar Enerji Santrali), HES (Hidroelektrik Santrali) ve GES (Güneş Enerji Santrali) projeleri için talana açmış durumda. Dolayısıyla bütün doğal sit alanlarımız, tarihi ve kültürel sit alanlarımız tahrip edilecek. Neresi mi? Patara, Kekova, Kelebekler Vadisi, Ihlara Vadisi, Pamukkale ve Salda Gölü gibi hiçbir sınır tanımaksızın bütün alanlar korunması gereken doğal sit alanları tarihi sit alanları ve kültürel sit alanları RES GES ve HES projelerine açılmış durumda. Bakanlık kendisi koruması gereken alanları kendisi bizzat yönetmelik değişikliğiyle talana açmış durumda. Bunun için biz İYİ Parti olarak hukuki mücadelemizi ve siyasi mücadelemizi yürüteceğiz."