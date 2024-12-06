Resmi Gazete yayımlandı: Adıyaman İl Emniyet Müdürü görevden alındı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atama

Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:07

Güncelleme: 06.12.2024 - 00:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İki ilde Emniyet Müdürlüğü değişikliği yapıldı.

Buna göre Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakaş görevden alındı, yerine Alper Uzman atandı.

Açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.