Resmi Gazete yayımlandı: AYM üyeliğine ve bir kente Vali atandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı atandı. Tokat valiliğine ise Abdullah Köklü atandı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 00:12
Resmi Gazete yayımlandı: AYM üyeliğine ve bir kente Vali atandı
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