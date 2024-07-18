Resmi Gazete yayımlandı: AYM üyeliğine ve bir kente Vali atandı
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı atandı. Tokat valiliğine ise Abdullah Köklü atandı
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- İşte Ulusal Kriminal Büro'nun Sarıgül incelemesi
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- 'Soruyoruz, çıkıp özür dileyecek mi?'
- Demirbaş'ın polis amirine attığı mesajlar ortaya çıktı
- 'Görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı tespit edildi'
- ‘Böcek yedirdiler, yüzümü tekmelediler’