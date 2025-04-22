Resmi Gazete'de bugün: 22 Nisan 2025

Resmi Gazete'de 22 Nisan 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Nisan 2025 tarihli ve 32878 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları...

Resmi Gazete'de bugün: 22 Nisan 2025
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 00:32

YÖNETMELİKLER

–– Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Etiketler: #Resmi Gazete

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