Resmi Gazete’de bugün (23.02.2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 23 Şubat 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar yayımlandı?

Resmi Gazete’de bugün (23.02.2025 Resmi Gazete kararları)
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 01:56

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gazi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Topkapı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/02/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30002] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Etiketler: #Gazi Üniversitesi #Ahi Evran Üniversitesi #Devlet İç Borçlanma Senetleri

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