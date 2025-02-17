Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 206 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 kişi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 206 işçi alınacak
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AA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:01

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsünde 21 ikinci kaptan, 21 ikinci mühendis, 10 kılavuz kaptan, 1 mühendis, 4 büro personeli, 19 tekniker, 2 veri giriş operatörü, 2 gözcü muhabereci, 10 tahlisiyeci, 71 gemici ve 45 yağcı olmak üzere 206 personel alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 21 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.


Etiketler: #Resmi Gazete

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