Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla Türkiye’ye gelen yılda en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri ücretsiz olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:04
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 8438 numaralı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin 17/1/2024 Tarihli ve 8105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da değişiklik yapıldı.

Karara göre 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek.

YILDA EN FAZLA 7 BİN YABANCI HASTA

Karara göre, tedavilerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumları ile devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla; Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile Türkiye’ye gelen yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbî cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri ücretsiz olacak.

Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği veya kamu fiyatı üzerinden, tıbbi cihaz, ortez-protez ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulama Tebliği kriterlerine göre Sağlık Bakanlığı'nca karşılanacak.

Karar kapsamına giren hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde Göç İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı destek sağlayacak.


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