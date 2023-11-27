Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 bin polis alımı yapılacak! Polis alımı ne zaman başlayacak? 2024 EGM polis alımı şartları ne?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:20

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:20

Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararı bekleyen adaylar ayrıntıları merak etti. Peki, Polis alımı ne zaman başlayacak? 2024 EGM polis alımı şartları ne? İşte ayrıntılar...

POLİS ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Polis alımı başvuru süreci ile ilgil ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

POLİS ALIMINDA KONTENJAN BİLGİSİ

Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, yine 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.

EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlan EGM polis ve memur alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya başlandı. Fakat henüz EGM personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Ancak polis alımı başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)