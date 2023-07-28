Resmi Gazete'de yayımlandı: 1102 yeni hâkim ve savcının ataması yapıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), 1042 adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı, 25 Temmuz’da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.
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