Yargıtay'a seçilen 6 üyenin kararı Resmi Gazete'de

HSK'nin Yargıtay'a 6 yeni üye seçilmesiyle ilgili karar, Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:00
Yargıtay'a seçilen 6 üyenin kararı Resmi Gazete'de
Abone Ol google-news

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nun 6 hakimin Yargıtay üyeliğine seçimiyle ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Ankara BAM Daire Başkanı Yeşim Garipoğlu Özen, Ankara Hakimi Yakup Moğul, Ankara Hakimi Yılmaz Çiftçi, İstanbul BAM Daire Başkanı Hakan Türkön, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı Okan Albayrak ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han'ın, Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.


yargıtay yargıtay üyesi HSK

İlgili Haberler

Anahtarı teslim etmeyen kiracıya kötü haber: Yargıtay'dan emsal karar!

Anahtarı teslim etmeyen kiracıya kötü haber: Yargıtay'dan emsal karar!
Yargıtay’dan iktidara yakın Öz Sağlık-İş sendikasına 'kayyum' kararı

Yargıtay’dan iktidara yakın Öz Sağlık-İş sendikasına 'kayyum' kararı
HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti

HSK, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti

En Çok Okunan Haberler