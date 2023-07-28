Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı

Son yıllarda değişimlerle gündemden düşmeyen ve 5 yılda 5 başkan değişen Merkez Bankası'nda bu defa başkan yardımcıları görevden alındı. geçtiğimiz gün istifa ettiği iddia edilen Emrah Şener'in yanı sıra Taha Çakmak ve Mustafa Duman da görevden alındı. Söz konusu isimlerin yerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 00:04
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı
Abone Ol google-news

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan da Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı.

AYRINTILAR GELİYOR...


merkez bankası Emrah Şener Taha Çakmak Mustafa Duman görevden alındı

İlgili Haberler

9 üst düzey bürokrat görevden alındı: Aralarında tartışmalı ‘lahmacun’ kararına imza atan da var

9 üst düzey bürokrat görevden alındı: Aralarında tartışmalı ‘lahmacun’ kararına imza atan da var

En Çok Okunan Haberler