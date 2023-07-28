Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 00:04

Güncelleme: 28.07.2023 - 00:17

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.

Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan da Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı.

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