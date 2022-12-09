Resmi Gazete'de yayımlandı: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

09 Aralık 2022 Cuma, 07:23

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.