Resmi Gazete'de yayımlandı: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

09 Aralık 2022 Cuma, 07:23
Resmi Gazete'de yayımlandı: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. 


HSK Atama Resmi Gazete

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