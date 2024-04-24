Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 üniversiteye 62 akademisyen alınacak

Alanya Üniversitesi 20 akademisyen, Fenerbahçe Üniversitesi 17 akademisyen, Özyeğin Üniversitesi 25 akademisyen alacak. Söz konusu ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 07:42
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 üniversiteye 62 akademisyen alınacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 3 üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerine toplamda 62 akademisyen alınacak.

Alanya Üniversitesi, 5 profesör, 9 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi istihdam edecek.

Söz konusu ilana bugün başlayacak başvurular, 8 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvurular şahsen ve posta yoluyla üniversiteye yapılabilecek. Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar, üniversitenin www.alanyauniversity.edu.tr web adresinden yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 17 AKADEMİSYEN ALACAK

Fenerbahçe Üniversitesine 2 profesör, 7 doktor öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi alınacak. İlana başvuracak adaylar için başvurular bugün başlayacak ve 8 Mayıs'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını belirlenen tarihlerde [email protected] adresinden yapabilecek. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 25 AKADEMİSYEN ALACAK

Özyeğin Üniversitesi, çeşitli fakülte ve bölümlerine 3 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 10 öğretim görevlisi ve 9 araştırma görevlisi alacak.

Öğretim üyesi ilanı için başvurular bugün başlayacak ve 9 Mayıs mesai bitimine kadar e-posta yoluyla [email protected] adresine yapılabilecek. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Öğretim elemanı kadrosu için başvuru tarihleri ayrı ayrı belirtilmiş olup ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar, üniversitenin https://www.ozyegin.edu.tr web adresinden yayımlanacak.


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