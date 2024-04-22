Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 üniversiteye 9 akademik personel alınacak

3 üniversitenin farklı akademik birimlerine 9 akademisyen alınacak. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 07:13
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 üniversiteye 9 akademik personel alınacak
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara Bilim Üniversitesi 1 profesör, 2 doçent ve 3 öğretim görevlisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi ve Bahçeşehir Üniversitesi 1 profesör alımı yapacak.

Ankara Bilim Üniversitesinin çeşitli birim ve bölümlerine 1 profesör, 2 doçent ve 3 öğretim görevlisi alınacak.

Söz konusu ilan için bugün başlayan başvurular, 6 Mayıs'ta sona erecek. Başvurular, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

BAHÇEŞEHİR ÜNIVERSİTESİ 1 PROFESÖR ALACAK

Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünde istihdam edilmek üzere 1 profesör alacak.

Başvurular, 6 Mayıs'a kadar Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya kurye yoluyla yapılacak.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümüne 2 öğretim görevlisi alacak.

Başvurular, 7 Mayıs'a kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümüne şahsen ve posta yoluyla yapılacak.


Akademisyen haberleri

İlgili Haberler

Boğaziçi’nde Akademik özerklik hiçe sayıldı... Rektörlük bölümün isteğini görmezden geldi!

Boğaziçi’nde Akademik özerklik hiçe sayıldı... Rektörlük bölümün isteğini görmezden geldi!
Akademik atamalarda ve yükselmelerde kamu yararı - Prof. Dr. Aydın Üstün

Akademik atamalarda ve yükselmelerde kamu yararı - Prof. Dr. Aydın Üstün
Sonunda bu da oldu: İstanbul Okan Üniversitesi, akademik kadro ilanına isim yazdı

Sonunda bu da oldu: İstanbul Okan Üniversitesi, akademik kadro ilanına isim yazdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'

Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'
İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı

İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı
Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı

Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
Tersane denize izinsiz dolgu yaptı

Tersane denize izinsiz dolgu yaptı
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü

Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!

Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!