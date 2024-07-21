Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 ilde 12 alan koruma altına alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı kararlarına göre Antalya'da 5, Erzurum ve Aydın'da 2, Hatay, Mardin ve Sivas'ta ise 1 alan koruma altına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:14
Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 ilde 12 alan koruma altına alındı
Abone Ol google-news

Kültür ve Turizm Bakanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'ye göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 3, Konyaaltı ilçesinde 2 nokta, Aydın ve Erzurum'da 2 alan, Hatay, Sivas ve Mardin'de 1 alan koruma altına alındı.

Koruma altına alanlarının 6'sının Hazine alanı olduğu 6'sının ise özel mülkiyette olduğu kararda belirtildi.


Resmi Gazete haberleri koruma haberleri

İlgili Haberler

Ulaştırma alanına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı: Fiyatları artık bakanlık belirleyecek!

Ulaştırma alanına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı: Fiyatları artık bakanlık belirleyecek!
Resmi Gazete'de yayınladı: Hangi illerde valiler değişti?

Resmi Gazete'de yayınladı: Hangi illerde valiler değişti?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Saray'da üst düzey değişim!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Saray'da üst düzey değişim!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler