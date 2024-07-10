Resmi Gazete'de yayınladı: Hangi illerde valiler değişti?
Vali atamaları Resmi Gazete'nin 10 Temmuz 2024 tarihli sayısında yayınlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 5 ilin valisi değişti. Peki, Hangi illerde valiler değişti?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında göre 5 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı. Peki, Hangi illerde valiler değişti?
HANGİ İLLERDE VALİLER DEĞİŞTİ?
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı, karar ile 5 ile vali atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı atandı. Karar ile birlikte Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı. Atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
BAKANLIK ATAMALARI YAYINLANDI
Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte Ticaret Bakanlığında Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadir Karakuş, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er görevden alındı. Bakanlıkta Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin Gürbüz, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Ayhan Coşkuner atandı.
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