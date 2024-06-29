Resmi Gazete'de yayımlandı... Askeralma yönetmeliğinde değişiklik: Erteleme olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; tutukluluk, geçici rahatsızlık ve kardeş ertelemeleri durumları haricinde çeşitli nedenlerle askerlik görevini erteleyen ancak yoklama kaçağı olarak muayenesini tamamladıktan sonra sevki sırasında veya bakaya durumunda sevki geri bırakılanların askeralma işlemlerinde erteleme olmayacak.

ANKA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:39
Resmi Gazete'de yayımlandı... Askeralma yönetmeliğinde değişiklik: Erteleme olmayacak
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Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre; tutukluluk, geçici rahatsızlık ve kardeş ertelemeleri durumları haricinde çeşitli nedenlerle askerlik görevini erteleyen ancak yoklama kaçağı olarak muayenesini tamamladıktan sonra sevki sırasında veya bakaya durumunda sevki geri bırakılanların askeralma işlemlerinde erteleme yapılmayacak. 


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