Resmi Gazete'de yayımlandı, Birol Güven'e Bakanlıkta yeni görev

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist ve yapımcı Birol Güven atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:30
Resmi Gazete'de yayımlandı, Birol Güven'e Bakanlıkta yeni görev
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Atama  kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hursit Yıldırım Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yonetim Kurulu Baskanlığına Ahmet Türkoğlu, Masak Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt atandı.

Bir diğer atama da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yapıldı.

Birçok dizi ve sinema filmlerinin senarist ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yapıldı.

 

 


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