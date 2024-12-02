Resmi Gazete'de yayımlandı: Çalışanların yemek hakkıyla ilgili yeni düzenleme

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yönelik yapılan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme, işyerinde yemek verilmediği durumlarda sigortalılara sağlanan yemek menfaatlerinin nasıl değerlendirileceğine açıklık getiriyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çalışanların yemek hakkıyla ilgili yeni düzenleme
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:38

Resmi Gazete'de yayımlanan 12 Mayıs 2010 tarihli ve 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 97'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi yeniden düzenlendi. Yeni yönetmeliğe göre, işyerinde yemek sunulmayan durumlarda, sigortalıya yemek menfaatleri nakit olarak veya yemek kartı, çeki, kuponu gibi araçlarla sağlanabilecek. Bu menfaatlerin, yalnızca fiilen çalışılan günlere ait yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulu'nca belirlenen tutarını aşmayan kısmı dikkate alınacak.


Etiketler: #SGK

İlgili Haberler

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 'yüksek maaşlı emeklilik' uyarısı: Dilekçe tarihini kaçıranlar tehlikede...

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 'yüksek maaşlı emeklilik' uyarısı: Dilekçe tarihini kaçıranlar tehlikede...
SGK İl Müdürlüğü bahçesinde bıraktığı sırt çantası polisi alarma geçirdi

SGK İl Müdürlüğü bahçesinde bıraktığı sırt çantası polisi alarma geçirdi
SGK uzmanından emeklilik ve borç yapılandırma değerlendirmesi: Yeni yılda kanun çıkması muhtemel

SGK uzmanından emeklilik ve borç yapılandırma değerlendirmesi: Yeni yılda kanun çıkması muhtemel
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler