Resmi Gazete'de yayımlandı: Çalışanların yemek hakkıyla ilgili yeni düzenleme
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yönelik yapılan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme, işyerinde yemek verilmediği durumlarda sigortalılara sağlanan yemek menfaatlerinin nasıl değerlendirileceğine açıklık getiriyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan 12 Mayıs 2010 tarihli ve 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 97'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi yeniden düzenlendi. Yeni yönetmeliğe göre, işyerinde yemek sunulmayan durumlarda, sigortalıya yemek menfaatleri nakit olarak veya yemek kartı, çeki, kuponu gibi araçlarla sağlanabilecek. Bu menfaatlerin, yalnızca fiilen çalışılan günlere ait yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulu'nca belirlenen tutarını aşmayan kısmı dikkate alınacak.
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