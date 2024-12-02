Resmi Gazete'de yayımlandı: Çalışanların yemek hakkıyla ilgili yeni düzenleme

Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:38

Güncelleme: 02.12.2024 - 09:38

Resmi Gazete'de yayımlanan 12 Mayıs 2010 tarihli ve 27579 sayılı Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 97'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi yeniden düzenlendi. Yeni yönetmeliğe göre, işyerinde yemek sunulmayan durumlarda, sigortalıya yemek menfaatleri nakit olarak veya yemek kartı, çeki, kuponu gibi araçlarla sağlanabilecek. Bu menfaatlerin, yalnızca fiilen çalışılan günlere ait yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulu'nca belirlenen tutarını aşmayan kısmı dikkate alınacak.