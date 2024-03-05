Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik

İçişleri Bakanlığı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:28
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik
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Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin ekinde, polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin kışlık görev kıyafetleri, kışlık gömlek, bot, eldiven ve ayakkabı şekilleri yer aldı.


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