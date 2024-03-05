Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik
İçişleri Bakanlığı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin ekinde, polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin kışlık görev kıyafetleri, kışlık gömlek, bot, eldiven ve ayakkabı şekilleri yer aldı.
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