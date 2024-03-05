Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet personelinin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik

Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:28

Güncelleme: 05.03.2024 - 16:28

Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin ekinde, polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin kışlık görev kıyafetleri, kışlık gömlek, bot, eldiven ve ayakkabı şekilleri yer aldı.