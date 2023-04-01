Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma!
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ise Sadide Akbulut atandı.
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ise Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Evren Başar, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Karakaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Zakir Avşar, Ahmet Arslan ve İdris Kardaş görevlendirildi.
Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine Ramazan Akcan ve Adalet Müfettişi Özcan Çakıroğlu getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Fehmi Çelik görevden alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Başmüfettişliğine İş Müfettişi Serhan Güner getirildi. Açık bulunan İş Müfettişliğine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Savaş Aykılıç atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'ne aynı yer Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özdemir atandı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığı'na İsmail Tuna Cebecioğlu getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger görevden alındı.
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