Resmi Gazete'de yayımlandı: Gürültü yapan komşuya kötü haber
2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belli oldu. Gürültü ve çevre kirliliğine sebep olanlar için ceza oranları yüzde 43.93 artırıldı. 1 Ocak'tan itibaren konutta gürültünün cezası 11 bin lira oldu. İşte ayrıntılar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.
Kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlarla kurup da çalıştırmayanlara 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uygulanacak.
GÜRÜLTÜ YAPAN KOMŞUYA CEZA ARTTI
Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 11 bin 035, ulaşım araçları için 33 bin 326, iş yerleri ve atölyeler için 111 bin 361, fabrika ve şantiye için de 334 bin 297 lira olacak.
Eğlence gürültüsünün cezası da 334 bin 297 lira olarak belirlendi.
1 Ocak'tan itibaren standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşim yaratanlara uygulanacak ceza miktarları şu şekilde olacak:
- Konutlar: 11 bin 035 lira
- Ulaşım araçları: 33 bin 326 lira
- İş yerleri ve atölyeler: 111 bin 361 lira
- Fabrikalar ve şantiyeler: 334 bin 297 lira
- Eğlence gürültüsü: 334 bin 297 lira
Etiketler: #Resmi Gazete #gürültü
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Mühimmat fabrikasında patlama
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Gayrimüslimlerin tapuları üzerinden dönen yolsuzluk
- 2 yaşındaki çocuğun 'öksürüğünün' sebebi şaşırttı
- AKP’ye katılacaklar mı?
- Bingöl'deki kazada acı ayrıntı