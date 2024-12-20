Resmi Gazete'de yayımlandı: Milli Savunma Bakanlığı'na 172 memur alınacak
Milli Savunma Bakanlığına, farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak. Söz konusu ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından 172 memur alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından toplamda 172 memur alınacak.
Başvurular, 20 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden yapılacak.
Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #Resmi Gazete
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