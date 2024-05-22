Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı'

Adli ve idari yargıda toplam bin 44 hakim ve cumhuriyet savcısı atamaları hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:21
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı'
Abone Ol google-news

Resmi Gazete’de yer alan atama kararıyla birlikte adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13’üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi.

Adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı olmak üzere toplamda bin 44 adayın ataması yapıldı.

Kararda, “Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 20.05.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir” ifadelerine yer verildi.


aday haberleri Hakimler ve Savcılar Kurulu haberleri HAKim haberleri

İlgili Haberler

Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de
Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de

Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlandı: Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları belirlendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Böyle mi tasarruf yapılıyor? Devletin paraları işte böyle boşa gidiyor!

Böyle mi tasarruf yapılıyor? Devletin paraları işte böyle boşa gidiyor!
Tuzla’da toprak kayması: 2 kişi yaralandı

Tuzla’da toprak kayması: 2 kişi yaralandı
Erdoğan'dan vize muafiyeti açıklaması: Bir ülkenin vatandaşları daha kimlikle ziyaret edebilecek

Erdoğan'dan vize muafiyeti açıklaması: Bir ülkenin vatandaşları daha kimlikle ziyaret edebilecek
Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti

Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti
'Protesto' değil, 'kalkışma' dedi... Erdoğan'dan 'Kobani Davası' açıklaması: 'Karar yüreklere su serpmiştir'

'Protesto' değil, 'kalkışma' dedi... Erdoğan'dan 'Kobani Davası' açıklaması: 'Karar yüreklere su serpmiştir'
Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!

Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!
SGK düğmeye bastı! Tanıdıklarına sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak...

SGK düğmeye bastı! Tanıdıklarına sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak...
Türk sinemasının usta isimleri ‘Tur Rehberi’ filminde bir araya geldi

Türk sinemasının usta isimleri ‘Tur Rehberi’ filminde bir araya geldi