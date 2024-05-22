Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı'

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:21

Güncelleme: 22.05.2024 - 00:35

Resmi Gazete’de yer alan atama kararıyla birlikte adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13’üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi.

Adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı olmak üzere toplamda bin 44 adayın ataması yapıldı.

Kararda, “Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 20.05.2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir” ifadelerine yer verildi.