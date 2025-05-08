Resmi Gazete'de yayımlandı: Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 00:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirdi.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Etiketler: #ırak #Resmi Gazete

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