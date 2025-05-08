Resmi Gazete'de yayımlandı: Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirdi.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: #ırak #Resmi Gazete
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’