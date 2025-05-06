Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan 'Atatürk Havalimanı' kararı
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi. Konuya ilişkin karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı terminal binalarının 'teknopark' ilan edildiğini duyurarak, "Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak" dedi.
'TEKNOPARK' İLAN EDİLDİ
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."
Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları “teknopark” ilan edildi.@BilisimVadisiTR’ne bağlı kurulan teknopark, “Terminal İstanbul” markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi… pic.twitter.com/1fh0eo97mM— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 6, 2025
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