Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM'de şirketler için yeni düzenleme

08 Nisan 2022 Cuma, 08:07

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliği yayımlandı.

Buna göre yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Mart’a kadar herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan döviz mevduatları kur korumalı mevduat (KKM) kapsamına alınabilecek.

TARİH 31 MART’A ÇEKİLDİ

Buna göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 ile 31 Mart tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden KKM kapsamında TL’ye çevrilebilecek.

Önceki tebliğde bu tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlenmişti.