Resmi Gazete'de yayımlandı: KKM'de şirketler için yeni düzenleme
Bugün yayımlanan TCMB tebliğine göre, şirketlerin 31 Mart itibarıyla sahip oldukları döviz mevduatı kur korumalı mevduat kapsamına alınabilecek. Daha önce bu tarih 31 Aralık 2021 olarak açıklanmıştı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında TL mevduat ve katılma
hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tebliği yayımlandı.
Buna göre yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Mart’a kadar herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan döviz mevduatları kur korumalı mevduat (KKM) kapsamına alınabilecek.
TARİH 31 MART’A ÇEKİLDİ
Buna göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021
ile 31 Mart tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan
dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden
katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm
kuru üzerinden KKM kapsamında TL’ye çevrilebilecek.
Önceki tebliğde bu tarih 31 Aralık 2021 olarak
belirlenmişti.
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