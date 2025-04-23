Resmi Gazete'de yayımlandı: Personel servislerinde yeni dönem!

Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e yükseltildi. Söz konusu sınır, daha önce 19 olarak uygulanıyordu.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Personel servislerinde yeni dönem!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:46

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 21 yaşından küçük olacak. Söz konusu sınır, daha önce 19 olarak uygulanıyordu.

Yönetmelik hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.


İlgili Haberler

ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitleri değişti!

ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limitleri değişti!
Rapor almada yeni dönem! Yerinde işlem...

Rapor almada yeni dönem! Yerinde işlem...
Bakanlık duyurmuştu: İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı

Bakanlık duyurmuştu: İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler