Rapor almada yeni dönem! Yerinde işlem...

Kamu Denetçiliği Kurumu hastalar için emsal bir karara imza attı. Yeni kararla hastalar için sağlık heyetinin yerinde değerlendirme yapıp rapor verilebileceği belli oldu.

Rapor almada yeni dönem! Yerinde işlem...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 13:26

Milyonlarca çalışan, hasta yakını ve engelli bireyi ilgilendiren karara imza atıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yatağa bağımlı hastalar için emsal bir karara imza attı. 

Yeni kararla birlikte özel hastanelerde kalan ya da evinden çıkamayacak durumda olan hastalar için, sağlık heyetinin yerinde değerlendirme yapabileceği öğrenildi. 

Alınan kararla birlikte özel hastanelerde dahi yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesine olanak sağlanacağı aktarıldı. Sözcü'de yer alan habere göre bundan böyle alınan kararla birlikte sağlık heyetleri, hastaların tedavi gördükleri yerlerde değerlendirme yaparak engelli sağlık raporunu düzenleyebilecek.

RAPOR PARASI ÖDEMELERİ ARTIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2024 yılında rapor parasına yaptığı ödeme 33.7 milyar TL iken 2025’te bu ödemeyi 70 milyar TL’ye çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.


Etiketler: #sağlık raporu #Doktor #engelli

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