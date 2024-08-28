Resmi Gazete'de yayımlandı: Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 360'ı erkek, 90'ı kadın 450 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 360'ı erkek, 90'ı kadın olmak üzere toplam 450 öğrenci alınacağı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyuruldu.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 07:33
Resmi Gazete'de yayımlandı: Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 360'ı erkek, 90'ı kadın 450 öğrenci alınacak
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2024- 2025 eğitim- öğretim dönemi için PAEM'e 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı yapılacak.

SINAVA KPSS P3'DEN 75 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR BAŞVURABİLECEK

Söz konusu öğrenci alımına, örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış adaylar başvurabilecek.

Alıma ilişkin giriş koşulları, başvuru ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan 'www.pa.edu.tr' adresinden ilan edilecek.


polis haberleri Polis Akademisi haberleri Polis Akademisi Başkanlığı haberleri

İlgili Haberler

CarrefourSA'nın taşeron depo işçilerine polis müdahalesi

CarrefourSA'nın taşeron depo işçilerine polis müdahalesi
Manisa'nın ardından şimdi de İstanbul... Avcılar'da bir erkek kadına saldırdı, polis seyretti...

Manisa'nın ardından şimdi de İstanbul... Avcılar'da bir erkek kadına saldırdı, polis seyretti...
Hindistan'da göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı

Hindistan'da göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler