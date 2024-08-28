Resmi Gazete'de yayımlandı: Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 360'ı erkek, 90'ı kadın 450 öğrenci alınacak
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne (PAEM) 360'ı erkek, 90'ı kadın olmak üzere toplam 450 öğrenci alınacağı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyuruldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2024- 2025 eğitim- öğretim dönemi için PAEM'e 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı yapılacak.
SINAVA KPSS P3'DEN 75 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR BAŞVURABİLECEK
Söz konusu öğrenci alımına, örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış adaylar başvurabilecek.
Alıma ilişkin giriş koşulları, başvuru ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan 'www.pa.edu.tr' adresinden ilan edilecek.
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