CarrefourSA depo işçilerine polis müdahalesi
Esenyurt'taki CarrefourSA deposunda çalışan ve DGD-SEN üyesi işçilerin kötü iş koşulları ve zam talebiyle sürdürdükleri eyleme polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Esenyurt'taki CarrefourSA deposunda çalışan ve DGD-SEN üyesi işçiler, iş koşullarında iyileştirme ve zam talebiyle başladıkları direniş yaklaşık iki haftadır sürüyor. CarrefourSA mağazalarına giderek eylem yapan depo işçilerine bugün polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nın (DGD-SEN) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CarrefourSA depo işçileri ve örgütlenme uzmanımız kafalarına basılarak dövülerek gözaltına alındı. Bu işçiler kimsesiz mi. Bu mücadele sadece bizim mi? Sabancı Holding'e ait her yer direniş alanıdır. Tüm emek kamuoyunu mücadeleyi sahiplenmeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.
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