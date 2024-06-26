Resmi Gazete'de yayımlandı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan erteleme kararı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel güvenlik yönetmeliği uygulamasını 31 Ağustos'a erteledi. Halen stokta olan ve 2 ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut yönetmelikle satılabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.
Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.
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