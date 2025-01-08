Resmi Gazete'de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:20

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kuruldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.


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