Resmi Gazete'de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kuruldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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