Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK üyeliğine 5 üye ataması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine 5 kişinin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 07:30
Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK üyeliğine 5 üye ataması
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün YÖK üyesi olarak seçildi.

Söz konusu atama kararı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi. 


YÖK Resmi Gazete

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