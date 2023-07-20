YÖK tercih robotu nedir? 2023 YÖK atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:40

Güncelleme: 20.07.2023 - 11:40

YÖK atlas tercih sihirbazı robotu ile adaylar TYT ve YKS puanı ile alım yapacak 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları konusunda bilgi edinebilecek. YKS üniversite tercihleri öncesinde "YÖK atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, YÖK tercih robotu nedir? 2023 YÖK atlasa tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, YÖK tercih robotu hakkında merak edilenler...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Aşağıda vereceğimiz YÖK Atlas giriş ekranına girdikten sonra “Üniversite Seç” butonuna tıkladıktan sonra üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna istediğiniz mesleği (program) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversitelerin listesine ulaşabilirsiniz.

YÖK Atlas tercih robotu programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ve ‘Meslek Atlası’ modülleri ile birlikte ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Üniversitelerimiz’, ‘Net Sihirbazı’ ‘Tercih Listem’ ve ‘Mezun Başarı Atlası’ gibi farklı modüller de yer alıyor.

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları

Yerleşenlerin YKS puanları

Yerleşenlerin YKS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.