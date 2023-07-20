YÖK tercih robotu nedir? 2023 YÖK atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayları tercih heyecanı sardı. YKS'ye giren adaylar nasıl tercih yapacağını ve nereden tercih yapacağını merak ediyor. YKS üniversite tercihleri öncesinde "YÖK atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, YÖK tercih robotu nedir? 2023 YÖK atlasa tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK atlas tercih sihirbazı robotu ile adaylar TYT ve YKS puanı ile alım yapacak 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları konusunda bilgi edinebilecek. YKS üniversite tercihleri öncesinde "YÖK atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, YÖK tercih robotu nedir? 2023 YÖK atlasa tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, YÖK tercih robotu hakkında merak edilenler...
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
Aşağıda vereceğimiz YÖK Atlas giriş ekranına girdikten sonra “Üniversite Seç” butonuna tıkladıktan sonra üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna istediğiniz mesleği (program) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversitelerin listesine ulaşabilirsiniz.
YÖK Atlas tercih robotu programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ve ‘Meslek Atlası’ modülleri ile birlikte ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Üniversitelerimiz’, ‘Net Sihirbazı’ ‘Tercih Listem’ ve ‘Mezun Başarı Atlası’ gibi farklı modüller de yer alıyor.
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları
Yerleşenlerin YKS puanları
Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları
bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.
YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- Özkan Uğur'a veda: 'Birlikte yaşlanacağız sanıyordum'
- TBB, KDV ve ÖTV zamlarının iptali için dava açtı
- Sedat Peker'in avukatından 'iade' açıklaması
- Ünlü şefe çalışanlarından darp
- Canan Karatay'a tepki
- Sedat Peker, Türkiye’ye iade edilecek mi?
- Boğaziçi'ndeki köpeklerle ilgili yeni karar
- Öztrak'tan 'sızdırılan' video için açıklama