Resmi Gazetesinde yayınlananları okumak ve bilgileri incelemek isteyenler resmi gazetesine girmek için araştırmalar yapmaya başladılar. Resmi Gazeteye nasıl giriş yapılır ve nereden giriş yapılır gibi aramalar yapmaya başladılar. İşte detaylar...
Resmi Gazeteye nasıl giriş yapılır? Resmi Gazete nasıl açılır?
Resmi Gazete sitesine giriş yapmak isteyenler araştırmalar yapmaya başladılar. Resmi Gazeteye nasıl girilir ve nereden bakılır gibi aramalar yapıyorlar. İşte tüm detaylar...
RESMİ GAZETE NASIL AÇILIR?
Resmi Gazetede yayınlanan bildirimleri okumak için eesmigazete.gov.tr sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yaptığınız an son bildirimler sekmesi açılacaktır.
T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.
İlk sayısı 7 Şubat 1921'de yayımlanan gazetenin o zamanki adı Resmî Cerîde idi.[1] Gazetenin ilk on beş sayısı haftada bir, sonraki üç sayısı iki haftada bir, sonraki üç sayısı ise tekrar haftada bir yayımlandı.[1] 18 Temmuz 1921'den 10 Eylül 1923'e kadar Türk Kurtuluş Savaşı nedeniyle gazete yayımlanmadı.[1] Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmî Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası Hakkındaki Talimatname'nin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir. 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren Latin harflerini temel alan yeni Türk alfabesi ile basılmaya başladı. 14 Eylül 2018'de son kez basılı olarak yayımlanan gazete, bu tarihten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır.
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