Ressam Ayşe Yaltırım’ın sergisi Kadıköy Nâzım Hikmet’te
Ressam Ayşe Yaltırım’ın farklı tarzlarda ürettiği eserlerinin yer alacağı sergi, bugün açılacak ve 22 Ekim tarihine kadar görülebilecek.
Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, ressam Ayşe Yaltırım’ın farklı tarzlarda ürettiği, son dönem çalışmalarının yer aldığı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi bugün açılacak ve 22 Ekim tarihine kadar görülebilecek.
Ayşe Yaltırım 1936 yılında İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Sanatçısı çok bir aile çevresinde büyüdü. Klasik resim çalışmalarına 13 yaşında, ilk Türk kadın ressamlarından olan anneannesi Celile Hanım ile başladı. Dayısı Nâzım Hikmet’ten resim çalışmaları konusunda büyük teşvik ve destek aldı. Ankara DTCF'deki arkeoloji eğitimini yarım bıraktı. Yaltırım, Celile Hanım’dan aldığı sağlam desen bilgisinin ürünü resimleri, zaman içinde serbest çizgiler ve canlı renklerden oluşan kompozisyonlara dönüştü. Uzun yıllar kendisi için resim yapan ve ilk sergisini 1993 yılında açan sanatçı günümüze dek kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı.
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