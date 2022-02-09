Ressam Özge Gökbulut Özdemir’den yeni sergi

Ressam Özge Gökbulut Özdemir’in “iki de bir” isimli kişisel sergisi 11-22 Şubat 2022 tarihleri arasında Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Galerisi’nde sanat severlerle buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 20:15
Ressam Özge Gökbulut Özdemir’den yeni sergi
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Ressam Özge Gökbulut Özdemir, ikilemler, karşıtlıklar ve parçalar üzerine kurduğu 'İki de Bir' isimli sergisinde farklı teknikleri kullandığı çalışmalarını bir araya getiriyor.

Sanatçı resimlerinde, rengin figür kadar somut ve gerçek, doğanın resim kadar soyut ve düş ürünü olduğunu vurgularken, tüm bunların ötesine geçerek hepsinin bir olduğu yerde duruyor.


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