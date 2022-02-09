Ressam Özge Gökbulut Özdemir’den yeni sergi

09 Şubat 2022 Çarşamba, 20:15

Ressam Özge Gökbulut Özdemir, ikilemler, karşıtlıklar ve parçalar üzerine kurduğu 'İki de Bir' isimli sergisinde farklı teknikleri kullandığı çalışmalarını bir araya getiriyor.

Sanatçı resimlerinde, rengin figür kadar somut ve gerçek, doğanın resim kadar soyut ve düş ürünü olduğunu vurgularken, tüm bunların ötesine geçerek hepsinin bir olduğu yerde duruyor.