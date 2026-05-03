Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu, Heimlich manevrasıyla kurtardı

3.05.2026 13:46:00
DHA
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ailesiyle yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan kız çocuğu, restoran çalışanının zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. Annenin panik içinde yardım aradığı o anlarda garsonun uyguladığı Heimlich manevrası, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 1 Mayıs’ta saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Ailesi ile birlikte yemek yiyen çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Kız çocuğu panikle ayağa kalkıp, el hareketleriyle yardım isterken, annesi hemen yanına koştu.

Panik içerisinde çocuğa müdahale etmeye çalışan anne başarılı olamadı. O sırada arka masayla ilgilenen restoran çalışanı durumu fark edip, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Çocuğun yeniden nefes alması sağlanırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

