Restoranda silahlı kavga: 6 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı!

5.12.2025 12:22:00
İHA
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir restoranda 1 Aralık’ta yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Restoran çalışanları ile müşteriler arasında çıktığı belirtilen olayda 6 kişi silahla yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir restorana gelen 2 kişi, iddiaya göre kaba davranışları nedeniyle işyeri çalışanları tarafından uyarıldı ve kendilerine servis açılmadı. Bunun üzerine restorandan ayrılan şahıslar, bir süre sonra yakınlarıyla birlikte sopalarla yeniden işyerine geldi.

SİLAHLI KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında restoran çalışanlarına silahla ateş edildi. Kurşunların isabet ettiği 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

10 GÖZALTI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıya karıştığı belirlenen ve olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltındaki toplam 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

