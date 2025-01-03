Restorandaki silahlı kavga soruşturmasında flaş gelişme!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:07

Güncelleme: 03.01.2025 - 15:07

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'nde 1 Ocak saat 15.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; alacak verecek meselesi yüzünden tartışmalı olan restoranın ortaklarından biri mekanı bastı. Şüpheli, çocuklu müşterilere aldırış etmeden yanında getirdiği silahı ateşledi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olaya karışan şahısları kameralardan ve mağdurların ifadelerinden tespit etti. Kimlik bilgileri tespit edilen N.E., Y.E., E.Y., S.Y., D.Ç., Ş.B.K. ve R.A. adlı şüphelilerin, iki araçta iş yeri önüne geldikleri, iş yeri kurşunladıkları ve ardından aynı araçlarla oradan ayrıldıkları tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olayda tabanca ile iş yerine ateş eden şahsın N.E. olduğu ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. 7 şüpheli şahıs Küçükçekmece'de olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, N.E. ve Y.E. adlı şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.