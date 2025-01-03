Restorandaki silahlı kavga soruşturmasında flaş gelişme!

Avcılar'da bir restoranda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 2'si hakkında tutuklama kararı verildi.

Restorandaki silahlı kavga soruşturmasında flaş gelişme!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:07

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'nde 1 Ocak saat 15.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; alacak verecek meselesi yüzünden tartışmalı olan restoranın ortaklarından biri mekanı bastı. Şüpheli, çocuklu müşterilere aldırış etmeden yanında getirdiği silahı ateşledi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olaya karışan şahısları kameralardan ve mağdurların ifadelerinden tespit etti. Kimlik bilgileri tespit edilen N.E., Y.E., E.Y., S.Y., D.Ç., Ş.B.K. ve R.A. adlı şüphelilerin, iki araçta iş yeri önüne geldikleri, iş yeri kurşunladıkları ve ardından aynı araçlarla oradan ayrıldıkları tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olayda tabanca ile iş yerine ateş eden şahsın N.E. olduğu ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. 7 şüpheli şahıs Küçükçekmece'de olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, N.E. ve Y.E. adlı şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #alacak #Avcılar #restoran #silah

İlgili Haberler

2 kişi yaralanmıştı... Avcılar'daki silahlı saldırıda yeni gelişme: Şüpheliler yakalandı

2 kişi yaralanmıştı... Avcılar'daki silahlı saldırıda yeni gelişme: Şüpheliler yakalandı
İstanbul'daki restoranda müziği beğenmeyen 2 kişi restoranı kurşunlattı: 1 ölü

İstanbul'daki restoranda müziği beğenmeyen 2 kişi restoranı kurşunlattı: 1 ölü
Beyoğlu’nda restoranda palalı dehşet: Kadına saldırdı!

Beyoğlu’nda restoranda palalı dehşet: Kadına saldırdı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler